Ilfattoquotidiano.it - “Biancaneve è depressa, Belle ha la rabbia e Rapunzel l’alopecia”: la salute delle principesse Disney secondo il British Medical Journal

E vissero felici e contente, raccontano fiabe e film. Può darsi, ma se lanon corre ai ripari, proteggendo lanobildonne, le cose potrebbero finire molto male, avvertono i ricercatori nello scherzoso articolo che caratterizza l’edizione natalizia del prestigioso BMJ. È proprio vero, anche i ricchi piangono. Ce lo confermano Sanne van Dijk, Michael Bui e Anouk Eijkelboom, ricercatori dell’olandese University of Twente, che hanno firmato il numero natalizio del BMJ. Se finora la Scienza si è occupata soprattutto degli effetti dei filmani sugli spettatori, è arrivato il momento di pensare anche alle condizioni di. “Ladeve considerare interventi per superare queste sfide sanitarie, come mindfulness e psicoterapia, addestramento alla convivenza con animali e misure personali di protezione contro agenti infettivi e particelle tossiche”, denunciano gli studiosi, che con rigore scientifico elencano i possibili rischi difanciulle: dalle malattie polmonari alla depressione, dall’obesità ai disturbi mentali.