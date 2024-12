10 Siti con Libri da scaricare gratis e in italiano

Leggi su .com

Cosi come la musica ed i film, anche ipossono essere acquistati on-line o scaricati gratuitamente (se non si violano i diritti d'autore) da alcunispecializzati. In questa lista, non solo citiamo queiormai popolari che hanno risorse gratuite, ma anche qualche trucco di ricerca per trovare i download nascosti in diversi archivi online. Esistono Ebook per qualsiasi argomento, da guide tecniche aclassici, romanzi, enciclopedie, raccolte di poesie, ricette, saggi e le vecchie opere di autori storici. Gli ebook,in formato digitale, sono disponibili come file in formato PDF o EPUB; questi file si possonoe leggere al PC o sui dispovi portatili, utilizzando i programmi e le app giuste. Qui di seguito troveremo i miglioridovein