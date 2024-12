Lettera43.it - Zelensky: «Non abbiamo la forza militare per riconquistare il Donbass e la Crimea»

Volodymyr, in un’intervista rilasciata a Le Parisien, ha sottolineato l’impossibilità dimilitarmente ile la, attualmente sotto controllo russo. Il presidente russo ha spiegato: «Di fatto questi territori sono ora controllati da Mosca. Nonlaper riconquistarli. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative».ha quindi ribadito l’importanza del sostegno degli altri Paesi che hanno appoggiato Kyiv in questi anni di conflitto: «Se la guerra continua, questo non significa che ci siano troppi aiuti per l’Ucraina. Al contrario, significa che non ci sono abbastanza aiuti. Se l’Ucraina perde, la Russia attaccherà altri Paesi europei, compresi i membri della Nato.