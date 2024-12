Zonawrestling.net - WWE: Jose the Assistant alimenta le voci sul possibile debutto di Penta a RAW nel nuovo anno

Leggi su Zonawrestling.net

Qualche mese fa, la WWE aveva iniziato a pubblicare alcuni video che lasciavano pensare aldiEl Zero Miedo e Rey Fenix nella compagnia. Solo in seguito, però, abbiamo potuto constatare che i video si riferivano in realtà ai Viking Raiders: dopo diverso tempo, la compagnia ha deciso di riproporre questo tipo di video e questa volta sembrerebbe davvero essere vicino ildiin WWE. Nel video in questione èvedere uno zero “sbarrato”, simbolo proprio di, che ha rotto con l’AEW già da qualche tempo. Nel tardo pomeriggio di oggi, una personalità AEW molto vicina al wrestler ha postato il logo sul proprio account X e si tratta diThe. Ovviamente si tratta solamente di speculazioni, non c’è ancora nulla di certo, ma il tweet in questione potrebbe indicare una certa vicinanza al wrestler che verrà coinvolto in questo angle o addirittura una partecipazione in prima persona.