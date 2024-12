Oasport.it - Volley femminile, tutto facile per Conegliano contro l’LP Bank Ninh Binh: 3-0 per le venete e semifinale vicinissima

Poco più o forse poco meno di un allenamento. La Prosecco Doc Imocotravolge con un secco 3-0 in un’ora esatta le vietnamite dele resta al comando a punteggio pieno del girone del Mondiale per Club quando manca solo la sfida con le giapponesi. Partita che definire a senso unico è riduttivo con leche non sono mai state in difficoltà e le asiatiche in costante crisi in ricezione e in attacco, con muro e difesa dell’Imoco a farla da padrone. Bene Adigwe in attacco e spazio per tutte le seconde linee in casa veneta.Santarelli si affida all’Imoco-2 con Seki in regia, Adigwe opposta, Chirichella e Lubian al centro, Lanier e Lukasik in banda e Bardaro libero ma la squadra veneta non incontra ostacoli nel primo parziale. Iltiene il ritmo fino al 6-5, poi in un baleno si trova ad inseguire sul 10-6 e sul 14-9 con Adigwe e le centrali sugli scudi.