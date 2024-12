Oasport.it - Volley femminile, Milano si gioca la semifinale con le egiziane dello Zamalek

Leggi su Oasport.it

La terza rivale dial Mondiale per Club è la squadra egizianaSporting Club, Campione d’Africa allenata da Ahmed Fathy. Le meneghine sono obbligate a vincere per qualificarsi alle semifinali.Le alzatrici sono Shorouk Mahmoud, arrivata quest’anno dall’Al Ahli, e Hana Sanad, da tre anni allo. L’opposta è l’unica straniera, Milca Lubieska Da Silva, 36 anni, ex Halmstad in Svezia.Le schiacciatrici sono Tokkallah Eassa Medhat, approdata in estate dall’El Shams, Mariam Metwally, al terzo anno nella squadra egiziana, Sabine Hassan, arrivata dall’Al Zulfi in estate, e la 23enne Hana Elmasry, al terzo anno allo.In banda ci sono Maya Mamdouh, classe 1998, lo scorso anno all’Al Zulfi, Mariam Metwally, arrivata dall’Al Ahli nell’estate del 2022, 26 anni, Sabine Hassan, lo scorso anno all’Al Zulfi, e Hana Elmasry, 23 anni, prodotto del vivaio locale.