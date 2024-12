Usa ricoverato primo paziente grave di influenza aviaria Il Cdc | È una nuova variante

Leggi su Open.online

Negli Usa è stato registrato ilcasodi. Unè statoin un ospedale della Louisiana dopo essere stato a contatto con alcuni uccelli malati e in alcuni casi già morti. Si tratta delcaso in cui il contagio legato a volatili tenuti in cattività a livello domestico, fa sapere il Centers for Disease Control (Cdc), importante organismo di controllo sulla sanità pubblica del Paese. Il virus contratto dalè una versione diversa da quella che si è diffusa finora nelle popolazioni di bovini da latte e pollame negli Stati Uniti.Oltre 60 persone contagiate dall’negli UsaIn totale sono 61 i casi diregistrati negli Usa dall’inizio dell’anno. Negli scorsi mesi, è stato dimostrato che il virus è in grado di effettuare salti di specie, ad esempio dai bovini agli esseri umani.