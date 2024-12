Usa primo caso grave umano di aviaria

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.19 "Unsporadico di malattiada influenzaH5N1 in una persona non è inaspettato". Lo si legge in una nota dei Centers for Disease Control e Prevention (Cds) in riferimento al paziente ricoverato in un ospedale dalla Louisiana a causa di una forma severa di inflenza. Secondo i Cds questo"non modifica la valutazione complessiva del rischio immediato per la salute pubblica derivante dall'influenzaH5N1 che rimane basso". Finora non ci sono casi di trasmissione da persona a persona.