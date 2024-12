Tragedia a Genova operaio 52enne muore schiacciato nel porto | proclamato sciopero di 24 ore

Leggi su Dayitalianews.com

A perdere la vita un. L’incidente intorno alle 3 di questa notte (18 dicembre) ferito un altro uomo ricoverato in codice gialloUnè morto nella notte per un incidente sul lavoro aldiPra’. Dalle prime notizie sembra che l’uomo sia stato travolto da una ralla mentre controllava i sigilli di un container. La vittima sarebbe morta sul colpo. Il terminal Prà deldiha rilasciato una nota per spiegare le dinamiche dell’incidente mortale: “Prima delle 3 di questa notte si è verificato un grave incidente in una delle squadre della Compagnia Unica avviate al lavoro in piazzale al terminal di Prà: per cause ancora da accertare, il conducente di una ralla ha improvvisamente sterzato e colpito in modo violento un altro mezzo operativo.L’impatto ha provocato la morte di un addetto checker e il ferimento di un altro conducente, attualmente ricoverato in codice giallo”.