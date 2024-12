Agi.it - Sul futuro dell'ippodromo di Capannelle pesa una cartella da 5 milioni di euro

AGI - A decidere ildisaranno i giudici. Lo scorso 7 dicembre il gruppo Hippogroup ha presentato una richiesta di sospensiva per unadirelativa a presunti canoni richiesti dal comune, e senza la quale la prosecuzionee attività sarebbe impossibile perché con una irregolarità amministrativa non arriverebbero neppure i contributi ministeriali. Insomma il'ippica romana è nelle mani dei giudici e il tempo stringe. Il prossimo 31 dicembre, scade l'attuale concessione e rimangono appesi a un filo ildi 100 dipendenti. Il comune di Roma, come ha più volte spiegato l'assessore allo Sport e grandi Eventi, Alessandro Onorato, è al lavoro da tempo sulla questione. Prima con l'indizione di una garapea, ancora in corso, e poi con una manifestazione di interesse per la gestione temporanea'impianto per il 2025 che invece è andata deserta.