Promozione | Fermignanese in vetta Vismara imbattuto e Jesina al terzo posto

Sette vittorie (sei casalinghe) e un pareggio hanno caratterizzato l’ultima giornata del girone d’andata di. Si tornerà in campo dopo la sosta domenica 5 gennaio, con i soliti anticipi al sabato. Laconsolida il primo, ilsi conferma la seconda forza del campionato e lascende algradino. Tra i successi importanti ci sono anche quelli della Vigor Castelfidardo in trasferta e del Sant’Orso nel derby con il Lunano. I numeri. Lae il Tavullia Valfoglia vantano l’attacco più prolifico (24 gol). La difesa che ha subito di più è quella del Lunano (24). Ilè l’unica squadra imbattuta e la più votata ai pareggi (8). A commentare il successo della capolistacon il Gabicce Gradara è il trainer dei ‘lanieri’ Simone Pazzaglia: "È stata una vittoria contro una squadra forte, costruita per stare in alto come testimoniato anche dai giocatori arrivati ultimamente e qualcun altro che arriverà.