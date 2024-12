Ilrestodelcarlino.it - "Processo a Giovanardi incredibile"

A quasi 12 anni dai fatti e 9 dall’avviso di garanzia, riprende, presso il Tribunale di Modena, ildi primo grado a carico dell’ex Ministro dei rapporti con il Parlamento e Vicepresidente della Camera, Carlo. "Già due volte il Senato della Repubblica si è espresso solennemente in Aula, l’ultima volta martedì 10 dicembre all’unanimità – dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri in una nota – sollevando il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, certificando che gli interventi svolti a suo tempo in sede istituzionale e fuori dal Parlamento dall’onorevole Carlorientrano nell’ambito delle opinioni per le quali i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere in base all’art. 68 della Costituzione. L’attività totalmente gratuita svolta a suo tempo da, a favore di imprenditori modenesi incensurati, colpiti da interdittive antimafia infondate, è stata poi ripresa dal Parlamento, che ha imposto per legge di sentire gli imprenditori prima di colpirli con una interdittiva.