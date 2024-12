Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, Sony svela gli 11 giochi che verranno rimossi a Gennaio 2025

Interactive Entertainment ha rivelato gli 11che lasceranno il, dove tra questi troviamo anche in questo caso dei titoli di valore.Grazie ad Insider Gaming scopriamo qui di seguito gli 11che il colosso giapponese rimuoverà dai due tier più costosi del proprio sevizio in abbonamento tra poche settimane:Dragon Ball FighterZ (PS4/PS5)Hardspace: Shipbreaker (PS4/PS5)Just Cause 3 (PS4)Just Cause 4 (PS4)Legend of Mana (PS4)Life is Strange (PS4)Life is Strange: Before the Storm (PS4)Pure Hold’em World Poker Championship (PS4)Resident Evil 2 Remake (PS4/PS5)Secret of Mana (PS4)Street Fighter 30th Anniversary collection (PS4)Precisiamo inoltre che iofferti dalnon sono più giocabili appena vengono, visto che il sistema avvisa che la licenza è scaduta qualora si prova ad avviarli in seguito alla rimozione, a differenza del tier Essential dove i titoli sono giocabili anche dopo la rimozione (ovviamente a patto di averli riscattati correttamente).