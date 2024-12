Lanazione.it - Palio dei Rioni 2027: edizione straordinaria a Castiglion Fiorentino per il 50° anniversario

Undeistraordinario per. L’ipotesi è quella delin occasione dei 50 anni da quando è stata riportata in auge la corsa. A lanciare l’idea è il primo cittadino in persona Mario Agnelli punzecchiato in materia ai microfoni di Radio Effe. "Ci abbiamo pensato – conferma senza girarci intorno Agnelli – ma c’è sempre la questione relativa ai costi che la dobbiamo purtroppo tenere in viva considerazione. Quello che si crea in piazza Garibaldi ogni anno per svolgere la gara è tutto installato ad hoc e poi disinstallato con dei costi che nel tempo sono lievitati non poco. Abbiamo addirittura pensato anche ad unaanche in notturna che non è più qualcosa di irrealizzabile. Non perdiamo le speranze, ma dobbiamo fare una valutazione economica.