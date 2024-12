Quotidiano.net - Omicidio Kirillov, arrestato cittadino uzbeko. Mosca: “Pagato 100mila dollari dai servizi ucraini per uccidere il generale”

Roma, 18 dicembre 2024 – Il presunto autore dell'attentato che ha ucciso ieri ilrusso Igor, reclutato daispeciali, è stato. Lo ha reso noto questa mattina l'Fsb. Secondo quanto precisato dalo federale per la sicurezza russo, citato dalle agenzie locali, il sospetto rischia una condanna fino all'ergastolo. Il video dell’esplosione che ha ucciso Igore il suo vice Petrenko La persona detenuta per l'del capo delle truppe per la difesa nucleare, chimica e biologica delle forze armate russe è undell'Uzbekistan di 29 anni, a cui ispecialiavrebbero promesso 100.000e un trasferimento nell'Unione europea, ha aggiunto l'Fsb. La polizia ha catturato l’uomo visionando i filmati ripresi sul luogo del delitto dalle telecamere di sorveglianza, che “hanno registrato un paio di auto sospette”.