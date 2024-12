Quotidiano.net - Monopattini elettrici: l'Alleanza per la mobilità sostenibile contro il nuovo Codice della strada

le norme suiintrodotte dal, l'per la- di cui fanno parte gli operatori dello sharing riuniti in Assosharing, produttori e distributori quali Platum e Attiva, Consumerismo No Profit e i rivenditori - ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio dei Ministri e ai presidenti delle Commissioni trasporti di Camera e Senato, chiedendo modifiche urgenti delle disposizioni. "Le iniziative del governo stanno creando notevoli disagi a milioni di persone. Nel caos informativo attuale questi utenti, timorosi di incorrere in sanzioni per mancato utilizzo del casco durante il noleggio, mancanza di copertura assicurativa o di targa identificativa, si stanno orientando verso altri mezzi di trasporto, anche inquinanti, sostenendo costi non previsti.