Ilrestodelcarlino.it - Marche, il cratere del terremoto paradiso fiscale dei pensionati: “Flat tax al 7% per 10 anni”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 18 dicembre 2024 – Unatax al 7% per diecidedicata airesidenti all’estero da almeno 5, percettori di un reddito da pensione da soggetto straniero, che vogliono trasferirsi a vivere in uno dei 131 Comuni terremotati con meno di 20mila abitanti nell’Appennino centrale. Così ildeldel 2016 – ottomila chilometri quadrati in quattro regioni:, Umbria, Abruzzo e Lazio – vuole diventare unper idi tutto il mondo, facendo concorrenza ad esempio a Paesi con regimi agevolati come Cipro (tax al 5%) e la Grecia (aliquota forfettaria annua del 7%). In principio fu il Portogallo, a dire la verità, ma alla fine del 2023 il governo lusitano ha di fatto cancellato la totale esenzione per iarrivati dal 2009 e latax al 10% in vigore dal 2020.