Lapresse.it - Mantovano: “Lunedì in Cdm il nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate”

Leggi su Lapresse.it

Il successore di Ernesto Maria Ruffini alla guidasarà nominato nel Consiglio dei ministri diprossimo, 23 dicembre. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, parlando con i cronisti nel Transatlantico del Senato a margine della discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. La riunione dell’esecutivo darà anche via libera aldecreto legge che proroga fino al 31 dicembre 2025 l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favoreautorità governative dell’Ucraina, ha detto inoltre. “Chi sarà il successore di Ruffini? Dovete chiederlo al ministro dell’Economia e al viceministro con delega alle finanze”, ha spiegato.