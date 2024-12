Cityrumors.it - Manovra, testo atteso in Parlamento: tutte le novità

Ildellaè ormai definito. Nelle prossime ore èl’arrivo in aula a Montecitorio per il primo via libera alla legge di BilancioSi è entrati nel vivo dell’approvazione della. Nella tarda serata di ieri, martedì 17 dicembre, è stato ultimato iled ora la legge di Bilancio è attesa a Montecitorio. L’approdo dovrebbe essere previsto per la giornata di domani per la discussione generale e il voto di fiducia. Subito dopo si passerà al Senato per la semplice ratificazione visto che non ci sono i tempi per apportare delle modifiche.inle(Pixbay) – cityrumors.itStando a quanto riferito dall’Adnkronos, il via libero definitivo di Palazzo Madama ètra Natale e Capodanno. La speranza dei senatori era quella di riuscire ad approvare laentro il 24, ma le tempistiche ad oggi non sembrano permetterlo.