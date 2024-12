Lanazione.it - Magazzinieri. Aperta la selezione

Occasioni di lavoro pubblicate al Centro per l’impiego della provincia di Massa Carrara. Per info e candidature https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoroImpresa industriale ricerca magazziniere con esperienza: gestione del magazzino con particolare riguardo alla riorganizzazione dei magazzino pezzi di ricambio. Necessaria capacità di utilizzo del computer/programmi gestione del magazzino e capacità di lavorare con i colleghi. Patente B. Iniziale tempo determinato 6 mesi. Tempo pieno con orario spezzato. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-243069 LAVAPIATTI Stabilimento balneare con ristorante ricerca lavapiatti per la stagione estiva 2025. Gradita esperienza precedente. Inizio attività lavorativa mese di aprile (fino a giugno, e a ottobre, aperto solo nei week end; da giugno a settembre tutti i giorni).