Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 29-17, Eurolega basket in DIRETTA: reazione bianconera al termine del primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude ilsul punteggio di 29-17 in favore dell’sulla!29-17 Nicola Akele alza la parabola: bella giocata dell’azzurro.29-15 Sasha Vezenkov segna entrambi i liberi a disposizione.27-15 Daniel Hackett va fin in fondo: -12con un solo minuto alla prima sirena.27-13 Appoggio di ‘Mom0’ Diouf: laprova a non mollare!27-11 2/2 per Milutinov ai liberi.25-11 2/3 per Marco Belinelli in lunetta:rosicchia un paio di punti ai greci.25-9 Ante Zizic prova a scuotere la!25-7 2/2 per Vezenkov a cronometro fermo: +18.23-7 Schiacciata bimane di Vezenkov che sale a quota 10 punti:in completa confusione.21-7 Seconda tripla consecutiva del veterano: i padroni di casa premono sull’acceleratore, massimo vantaggio a +14.