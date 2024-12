Lettera43.it - La Russia ha arrestato un uomo sospettato dell’omicidio del generale Kirillov

Leggi su Lettera43.it

Lahaun cittadino uzbeko di 29 anni accusato di aver piazzato la bomba che martedì ha ucciso ilIgor, capo delle forze russe per la Difesa nucleare, biologica e chimica. L’è statonel villaggio di Chernoye nel distretto Balashikha di Mosca. Secondo il Comitato Investigativo russo, il 29enne avrebbe agito su istruzioni dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu), che hanno rivendicato l’attacco. L’esplosione ha uccisoe il suo assistente, Ilya Polikarpov, mentre uscivano da un edificio residenziale a Mosca. L’ordigno era nascosto in uno monopattino elettrico parcheggiato vicino all’ingresso del condominio del.Gli inquirenti russi stanno cercando altre persone coinvolte nell’omicidioL’indagato avrebbe confessato di essere stato reclutato dai servizi ucraini, che gli avrebbero promesso 100 mila dollari e un rifugio in Europa in cambio del suo coinvolgimento nell’omicidio.