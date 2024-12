Ilgiorno.it - La legge sul sovraindebitamento è anche a prova di furbetti

Pillitteri Mi chiede un lettore se sia giusto che unapossa beneficiare i “furbi che non pagano i debiti”. Com’è noto la3/2012 è stata introdotta per sanare le situazioni dilegate a motivi di necessità. Ma non sarebbe la primaitaliana che, nata con le migliori intenzioni, si rivela alladei fatti prestarsi ad abusi e furberie. In realtà i “” sono destinati a non fare nessuna strada. La procedura perprevede, infatti, che la loro situazione economica e finanziaria venga messa completamente a nudo. Tutti i loro finanziamenti vengono esaminati in dettaglio. E tutti i conti correnti degli ultimi cinque anni pure. Idem per tasse e sanzioni amministrative. Inoltre vengono interpellati tutti i creditori. Se c’è qualcosa di anomalo è inevitabile che salti fuori.