Ilgiorno.it - La comunità filippina a Monza: valori culturali e legami con la Brianza

Ospitalità, rispetto, legame familiare e religiosità sono alcuni deiche ladei circa 600 filippini residenti aporta con sé. Sonouniversali che li rendono particolarmente vicini alla cultura brianzola, come dedizione al lavoro, intraprendenza, creatività e inclinazione al risparmio. Jerry Motea Rabang, filippino è in Italia dal 1995 e monzese a tutti gli effetti dal 2020, quando ha ottenuto la cittadinanza italiana a. Lavora come custode in un condominio monzese, ma ha una laurea di primo livello in filosofia e teologia alla Pontificia università urbaniana del Vaticano. "Durante la pandemia – racconta Jerry – una signora del palazzo mi ha chiesto se volessi scrivere un libro sulle Filippine. In realtà basta aprire il web per trovare molto materiale ben documentato.