La chimera di Alice Rohrwacher candidato ai premi Goya 2025

Altro importante riconoscimento per il cinema italiano. A meno di 24 ore dall’annuncio di Vermiglio nella shortlist degli Oscar, Ladiha ottenuto la nomination ai, il corrispettivo iberico proprio delle statuette assegnate a Los Angeles, come miglior film europeo. Presentato in concorso a Cannes nel 2023, il lungometraggio è entrato nella cinquina assieme al francese Emilia Perez, uno dei favoriti della stagione come testimoniano le 10 candidature ai Golden Globes. Se la vedrà anche con il britannico La zona d’interesse,o Oscar 2024 proprio per la categoria dei film internazionali, il transalpino Il Conte di Montecristo e il lettone Flow. La cerimonia diazione si terrà l’8 febbraio a Granada.Nominadas a Mejor Película Europea en los #: El conde de montecristo, Emilia Pérez (Francia) Flow (Letonia), La Quimera (Italia) y La zona de interés (Reino Unido)—os(@os) December 18, 2024Articolo completo: Ladiaidal blog Lettera43