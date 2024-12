Ilfattoquotidiano.it - Killer scoperto grazie a Google Maps: il Lupo di Tajueco fotografato mentre carica un cadavere nell’auto

Un cittadino cubano di 33 anni era scomparso, nel 2023, dalla piccola cittadina di, in provincia di Soria, Spagna, una comunità che conta a malapena 50 abitanti. Quando ormai il caso sembrava in procinto di diventare un cold case, è stata la tecnologia a dare una svolta decisiva. È stato soload un’immagine catturata da, infatti, che gli inquirenti sono riusciti a dare un nome e un volto al presunto assassino del 33enne cubano.Le riprese di Street View mostrano chiaramente un uomore nel bagagliaio della propria auto diversi oggetti avvolti nella plastica. Una scena che, di per sé, è sembrata insignificante all’inizio ma che unitamente alle intercettazioni telefoniche è riuscita a fare luce sulla triste vicenda che ha scosso tutto il paese soriano.La vittima, infatti, era arrivata in Spagna nel 2023 per ricongiungersi alla moglie, residente in provincia di Soria.