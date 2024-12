Sport.periodicodaily.com - Il Real Madrid è Campione del Mondo: battuti i messicani del Pachuca nella finale dell’Intercontinentale

Per la nona voltasua storia ildelbattendodi Coppa Intercontinentale idelcon un secco 3-0. Per i Blancos si tratta del secondo trofeo dopo la Supercoppa Europea, mentre per il tecnico Carlo Ancelotti è invece il quindicesimo alla loro guida rendendolo il più vincente della storia della Casa Blanca superando il collega Munoz.ILDEL: LA PARTITA L’ avvio è di marca messicana che prova a mettere in difficoltà la difesa delcon un paio di iniziative interessanti. Agli spagnoli però basta una combinazione tra i suoi uomini migliori per sbloccare il risultato. Al 37?, infatti, Bellingham inventa, Vinicio supera il portiere con un doppio passo e Mbappe’ deposita in rete. Si val riposo sul 1-0, risultato che cambia al 53’con Rodrigo autore di un sinistro a giro sul quale il portiere ospite Moreno non può far nulla.