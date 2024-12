Ilgiorno.it - Il prefetto e gli obiettivi per il 2025: Aiutiamo i nostri giovani. Il disagio minorile è ormai oltre il limite

Varese, 18 dicembre 2024 – C’erano i rappresentanti della politica, tra cui moltissimi sindaci. Poi il mondo dell’impresa con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le parti sindacali. Le forze dell’ordine, le autorità giudiziarie e religiose e le istituzioni attive nei diversi campi, dalla sanità alla scuola e all’università fino allo sport. Come sempre il territorio ha risposto con una grande partecipazione all’invito deldi Varese Salvatore Pasquariello per la cerimonia di scambio degli auguri. Un’occasione per guardare all’impegno comune che durante l’anno ha coinvolto gli uffici di Villa Recalcati insieme ai tanti soggetti delle realtà citate con incontri, vertici e la sottoscrizione di protocolli e accordi. Un lavoro che lo stessoha ricordato, sottolineando i punti più salienti dell’attività istituzionale.