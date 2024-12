Gamberorosso.it - Il Lambrusco di Sorbara diventa bianco. Ecco cosa prevede il nuovo disciplinare

Leggi su Gamberorosso.it

Novità importanti per i disciplinari della Doc. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entrano in vigore le nuove regole produttive per il distretto reggiano-modenese da quasi 10mila ettari, che ogni anno produce circa 40 milioni di bottiglie diDoc e oltre 100 milioni di Emilia Igt. La prima novità riguarda la Doc, che finalmente avrà il suo spumante in versione bianca: si va ad aggiungere come quinta alle quattro versioni esistenti (rosso e rosato spumante, rosso e rosato frizzante). In questo modo, il celebre autoctono diffuso nella pianura centrale modenese potrà essere proposto in una veste che i produttori realizzavano già da diversi anni. In un certo senso, si va naturalmente a chiudere il cerchio di un percorso che le imprese vitivinicole avevano intrapreso da tempo.