Anteprima24.it - Ieri in Campania: tragico decesso a Benevento. Ginecologo arrestato per violenza sessuale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 16 dicembre 2024. Avellino – La giunta tecnica del Comune di Avellino, quella fortemente voluta ed acclamata dal sindaco Laura Nargi per i prestigiosi curricula dei professionisti scelti per affiancarla a Palazzo di città entro la fine dell’anno saluterà definitivamente la città di Avellino. (LEGGI QUI)–Dramma nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo di 86 anni ha perso la vita sembra mentre stava camminando a località Medina, alle porte dinella zona alta della città. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo. Sul posto il personale del 118 ed i Carabinper capire cosa effettivamente sia accaduto. (LEGGI QUI)Caserta – Oltre 26 mila prodotti contraffatti o privi di marchio CE e nocivi per la salute, tra giocattoli e cosmetici, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta nell’ambito di un piano d’intervento disposto dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, il cui scopo è garantire un adeguato presidio a tutela dei consumatori e il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle merce (LEGGI QUI)Napoli – Incidente sul lavoro a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) dove un operaio di 70 anni, durante alcuni lavori di ristrutturazione in un’abitazione al secondo piano, sarebbe precipitato dal balcone.