Oasport.it - Guy Forget non ha dubbi su Sinner-Alcaraz: “Se entrambi sono al massimo, lo spagnolo è superiore”

Leggi su Oasport.it

L’ex numero 4 del mondo in singolare e 3 in doppio, in passato anche vincitore di due Coppa Davis, capitano e direttore del Roland Garros, Guyè stato interpellato da Tennis Actu e ha detto la sua su alcuni temi d’attualità del tennis mondiale. Una stagione 2024 che si è conclusa sì con il primato netto di Jannikin classifica mondiale, ma con la parità tra l’altoatesino e loCarlosnelle vittorie Slam.meno continuo dell’italiano, ma in grado di vincere gli Slam più prestigiosi e di tradizione (Roland Garros e Wimbledon) e capace poi di battere sempre Jannik negli scontri diretti. Temi che hanno fatto dubitare del primato effettivo del pusterese nel confronto con l’iberico. Ecome si pone?“CiJannike Carlosposancora progredire.