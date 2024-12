Bergamonews.it - Fonteno, Ottavia Piana è in salvo: dopo 80 ore la speleologa è uscita dall’Abisso

Leggi su Bergamonews.it

è in. Intorno alle 3 di mercoledì 18 dicembre labresciana èBueno, dove era intrappolata dal tardo pomeriggio di sabato 14 dicembreuna caduta mentre esplorava un tratto ancora sconosciuto della grotta.L’ultimo tratto è stato percorso più velocemente rispetto alle tempistiche originariamente stimate, grazie ai tratti disostruiti in precedenza e per la valutazione dei sanitari di evitare soste prolungate.Le operazioni hanno visto l’impiego di 159 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da 13 regioni italiane. Determinante è stata la sinergia tra le varie squadre che si sono avvicendate durante la missione di recupero, in cui la donna infortunata è stata costantemente monitorata e assistita da un totale di 6 medici e 8 infermieri.