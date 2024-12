Evasione assicurativa in Italia | un tesoretto da 12 miliardi di euro recuperabile

Quotidiano.net - Evasione assicurativa in Italia: un tesoretto da 1,2 miliardi di euro recuperabile

Un '' di circa 1 miliardo e 225 milioni dipotrebbe essere recuperato combattendo l'in. È quanto emerso dall'audizione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di Antonio Coviello, Garante nazionale degli assicurati e docente di Marketing assicurativo nell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. L'incontro ha messo al centro due questioni, fra le altre: l'aumento dei premi assicurativi e il crescente numero di veicoli non assicurati. Secondo i dati presentati da Coviello, incircolano circa 2,8 milioni di veicoli non assicurati, un numero in aumento rispetto ai 2,585 milioni del 2022. La situazione è aggravata dal fenomeno della "estero-vestizione" con veicoli immatricolati all'estero, soprattutto in Polonia, che sfuggono ai controlli.