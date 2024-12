Ilfattoquotidiano.it - Donatella Versace, le nuove foto al canile confermano l’incredibile trasformazione: “E’ il più grande upgrade della storia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un giro al Battersea Dogs and Cats Home di Londra, qualche scatto con gli adorabili ospiti a quattro zampe, ed ecco che il nuovo volto diè tornato a far discutere il web. Le ultimestilista 69enne pubblicate sui suoi canali social hanno riaperto il dibattito sulla sua, già al centro dell’attenzione dopo la sua apparizione al lancio del musical “The Devil Wears Prada” di Elton John. Sì, perché sul red carpet era apparsa visibilmente diversa dal solito e gli scatti avevano subito suscitato un’ondata di commenti, ora ulteriormente alimentati dalleimmagini.Lunedì scorso,ha visitato il rifugio per animalicapitale britannica: dolcevita color cammello, pantaloni oversize in bouclé color crema, una voluminosa acconciatura ma soprattutto un volto disteso e visibilmente ringiovanito.