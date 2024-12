Ilfattoquotidiano.it - Dal governo altri soldi pubblici alle scuole private (che esultano). M5S: “Insulto ai principi costituzionali”

Il blitz deldi destra per aumentare di duecento euro il tetto delle detrazioni per le spese sostenute per chi sceglie di frequentare leparitarie fa cantare vittoria al Moige, Movimento italiano genitori e alla Fidae, la federazione dicattoliche primarie e secondarie. La richiesta di Noi Moderati è stata accolta e un emendamento alla manovra di bilancio presentato sabato sera ha previsto l’innalzamento da 800 a 1.000 euro annui delle detrazioni per chi decide di non mandare i figli nella scuola pubblica.A detta dell’Agi, “il contributo in favore delleparitarie, secondo quanto previsto dalla bozza degli emendamenti delalla legge di bilancio, viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026”.