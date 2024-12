Infobetting.com - Cercle Brugge-Basaksehir (Conference League, 19-12-2024 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Non è il momento migliore della stagione del, che in campionato è attualmente penultimo ma che vola indove è attualmente settimo prima dell’ultima e decisiva gara contro il. La dirigenza ha affidato la panchina a Feldhofer, ex Rapid Vienna reduce dall’esperienza alla Dinamo Tbilisi dove ha deluso le aspettative. Esordio nel complesso positivo con .InfoBetting: Scommesse Sportive e