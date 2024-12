Ilrestodelcarlino.it - Carlino e Sant’Orsola, un regalo di benvenuto ai neonati bolognesi

Bologna, 18 dicembre 2024 – Unspeciale per idi Bologna: il Resto deldona l’abbonamento digitale. Bologna è una città dal cuore grande, dove tradizione e innovazione si incontrano in un abbraccio unico. Per celebrare la vita che nasce e per rafforzare il legame con il territorio, il Resto delha deciso di fare un dono speciale ai nuovi nati e alle loro famiglie. Dal 19 al 25 dicembre, ogni bambino che nascerà all’Ospedaledi Bologna, dove domani si inaugura la nuova Maternità (evento di cui il Resto delè media partner), riceverà inun abbonamento digitale al nostro quotidiano. Il quotidiano cresce con voi Da 140 anni, il Resto delracconta la storia di Bologna, dell’Emilia Romagna e dell’Italia intera, seguendo i cambiamenti e interpretando il presente.