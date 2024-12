Superguidatv.it - Canzoni Sanremo 2025: i titoli dei brani dei big in gara presentati durante Sarà Sanremo

Leggi su Superguidatv.it

è il programma condotto dal direttore artistico del Festival dinonché conduttore della Kermesse canora italiana per eccellenza, Carlo Conti insieme ad Alessandro Cattelan, che questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024, in onda in prima serata su Rai1 (e in simulcast su Radio2 e RaiPlay, con lis e sotto) avrà il compito di svelare ideidei cantanti big inal prossimo Festival dila serata si sceglierà, tra gli otto finalisti diGiovani, i quattro giovani che approderanno tra le Nuove Proposte sul palco del Teatro Ariston.presentanti aSoltanto poche settimane fa, Carlo Conti, intervenutol’edizione del Tg1 delle 13.00 ha annunciato i nomi dei cantanti big che prenderanno parte al Festival di