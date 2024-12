Ilgiorno.it - Bilancio, maratona tra 4mila emendamenti: "Manovra importante". "No, è inadeguata"

Leggi su Ilgiorno.it

Al via al Consiglio regionale la sessione di. Sono stati presentati 4.238e 222 ordini del giorno. Le entrate previste per il 2025 ammontano a 34 miliardi. Quanto alla spesa, 23 miliardi saranno destinati alla sanità. "Unperché approviamo tutti i servizi che Regione garantisce senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Continuiamo a garantire investimenti strategici" commenta il capogruppo di FdI, Christian Garavaglia. Si dovrà aprire un mutuo per il Piano Lombardia. Per Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd, si tratta di una "palesementedi una Regione immobile. Bankitalia ha spiegato che la Lombardia non è più la locomotiva d’Italia, la produzione industriale è in flessione dell’1.2%. Sottolineiamo tre punti: bisogna sperimentare un salario minimo lombardo, abbiamo bisogno di una politica della casa, considerati i 23mila alloggi Aler vuoti, e serve un radicale cambio di passo sul trasporto pubblico".