Babbo Natale e Grinch si azzuffano per strada e vengono arrestati: la scena ripresa dai passanti diventa virale sui social – VIDEO

Anche nel magico mondo dici si azzuffa. Specialmente se a infastidire Santa Claus è il suo acerrimo rivale, l’anti-per eccellenza, il.È successo in Messico, dove due artisti di, vestiti rispettivamente dae da, sono arrivati alle mani, rovinando così la festosa atmosfera natalizia in città. Motivo del contendere sono state le mance, ritenute da entrambi una valida ragione per accendere la miccia della lite. Uno dei due, infatti, si sarebbe infuriato quando si è reso conto che l’altro stava ricevendo più soldi dai turisti. E quindi è scattata la bagarre.Sotto gli occhi impietriti deiche, tra un acquisto e l’altro in pieno clima di shopping natalizio, hanno iniziato a cacciare i cellulari e a riprendere l’insolitadall’epilogo scontato.