Justcalcio.com - Álex Jiménez, il giovane del Real Madrid che incanta San Siro e viene già paragonato a Theo Hernández

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-18 11:00:32 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:si sta guadagnando un posto al Milan con il suo talento e il suo duro lavoro. Ildelaffronta la sua seconda stagione in Italia e ha disputato la partita contro il Genoa dove ha dimostrato in campo una personalità travolgente. A soli 19 anni occupava il terzino sinistro con la calma di un veterano, dirigendo l’ala di Sancome se lo facesse da dieci anni. e lo era la sua prima proprietà con la prima squadraUn giocatore nato a Leganés che ha saputo aspettare il suo momento al Milan Futuro e, infine, riuscì a scommettere su di lui dall’inizio in una partita del Serie A. Con i suoi passaggi e facendo pochissimi errori nel gioco, è riuscito a strappare gli applausi dell’esigente pubblico di Sanin una serata complicata con il Milan fuori dalle competizioni europee.