Alec Baldwin sul film Rust | Nessuno ha mai raccontato la verità

è tornato a parlare dell’incidente durante le riprese del, costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. «ha mailasu quello che è successo», ha spiegato l’attore 66enne al podcast di David Duchovny, il celebre Mulder di X-Files. «Penso che ci sia molto altro da scoprire. Il mio prossimo passo sarà lo sforzo, indubbiamente di successo, per sollevare il velo e rivelare cosa accadde davvero. Prima stavo reagendo a quanto accaduto, ero sulla difensiva. Venivo accusato ed ero sotto indagine».si è sempre detto innocente, affermando di non aver premuto il grilletto della pistola che uccise Hutchins. Le accuse di omicidio colposo sono state archiviate nel luglio 2024, quando i suoi legali hanno rivelato che lo sceriffo di Santa Fe aveva nascosto alcune prove in grado di scagionarlo.