Ilfattoquotidiano.it - A Roma il turismo mette a dura prova la mobilità urbana: per il Giubileo servono alternative affidabili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Simonente, la Città Eterna, continua a essere una delle mete predilette dai turisti di tutto il mondo. Nel 2023, la capitale ha registrato un record storico di presenze turistiche, con 35 milioni di pernottamenti, segnando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente.Tra i visitatori stranieri, gli americani rappresentano una quota significativa. Nel 2022, sono stati registrati 1.656.739 arrivi di turisti statunitensi, con un totale di 3.845.263 presenze.Tuttavia, l’aumento dei flussi turistici ha messo in evidenza alcune criticità nel sistema didella città. In particolare, il servizio taxi ha mostrato segni di sofferenza, con tempi di attesa che, in alcune occasioni, hanno superato le due ore, specialmente in punti nevralgici come la stazione Termini.Questa situazione ha spinto molti turisti, in particolare quelli provenienti dagli Stati Uniti, a cercarepiùper i loro spostamenti in città.