Superguidatv.it - 50 anni di “Aggiungi un posto a tavola” al Ministero della Cultura con Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni | VIDEO

Leggi su Superguidatv.it

Una celebrazione gioiosa al MIC () quella per il cinquantesimoversario dal debuttostorica commedia musicale “un”, capolavoro firmato da Pietro Garinei e Sandro Giovni, con la collaborazione di Jaja Fiastri e le indimenticabili musiche di Armando Trovajoli. L’evento, ospitato nella Sala Spadolini del, ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama teatrale e istituzionale.50di “un” alAd aprire la cerimonia è stato il Sottosegretario allaGianmarco Mazzi, che ha offerto una riflessione sui valori trasmessi dall’opera: “Oggi sembra quasi che quando si trasmettono messaggi positivi in televisione si debba chiedere scusa, come se solo la negatività avesse il diritto di salire sul palco”, ha affermato con tono critico.