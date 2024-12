Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch sbarca nello Star Trek Universe, ruolo confermato in “Starfleet Academy”

è una megadella WWE e ha chiaramente superato il suonel wrestling, diventando ormai una parte importante della cultura pop in generale. Anche se non è ancora tornata in WWE,hadi far parte del cast della prossima Serie TVfleet. La pluricampionessa femminile ha pubblicato un video sui social, condividendo il suo entusiasmo per essere entrata a far parte dello show come membro dell’equipaggio di plancia.ha dichiarato che è stata un’esperienza incredibile recitare accanto a un cast e una troupe spettacolari e che non vede l’ora che tutti possano vedere la serie una volta uscita su Paramount+:“Sono così emozionata di condividere con tutti voi che mi unirò afleetcome parte dell’equipaggio della plancia.