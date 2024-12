Tg24.sky.it - Trenitalia, disservizio risolto: prenotazioni e vendite ora regolari

Leggi su Tg24.sky.it

"Sono tornatii sistemi di prenotazione e vendita digrazie all'intervento dei tecnici per la risoluzione del malfunzionamento avvenuto nel pomeriggio". Lo rende noto l'azienda dopo i problemi riscontrati in giornata: per diverso tempo non sono stati funzionanti "a causa di untecnico attualmente in corso"., a seguito del disagio, aveva precisato che "i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile". Potenziate "le informazioni ai passeggeri in stazione e a bordo treno e autorizzata la vendita dei biglietti a bordo treno senza sovrapprezzo".