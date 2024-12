Ilrestodelcarlino.it - Rocca, barriere e disabili: che scontro : "Il sindaco ha tolto loro il parcheggio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Loa Sassocorvaro Auditore è sullatà. "Dopo appena cinque mesi, le belle parole delDaniele Grossi, e cioè collaborazione, armonia, sinergia e partecipazione attiva al processo decisionale da parte dei cittadini, si sono infrante". A dirlo in un lungo comunicato sono i consiglieri di minoranza di Sassocorvaro Auditore che rimarcano alcune questioni dove è mancato ilcoinvolgimento ma ad aver fatto traboccare il vaso sarebbe stata la questione sullaUbaldinesca e learchitettoniche. La mozione con le domande dei cittadini (sul progetto), discussa nel Consiglio comunale del 28 novembre scorso, sarebbe stata la goccia. In un rimbalzo trae opposizione su chi sarebbe meno sensibile al tematà e abbattimento. "C’è stata una totale mancanza di interesse nel voler esaminare la questione: ilha rifiutato qualsiasi incontro e non ha invitato i tecnici a partecipare al Consiglio comunale - dicono Silvia Venerucci, Sara Francolini, Sara Ugolini e Livio Mercatelli - .