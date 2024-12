Sport.quotidiano.net - Rimini, occhio alla neopromossa. L’Altamura ha fame di semifinale

che si sta facendo rispettare nel girone C. E’ tutto da scoprire il Team Altamura, la squadra che domani sera si giocherà ladi Coppa Italia con il. E per la prima volta in questa stagione contro i biancorossi di Romagna giocherà sull’erba del proprio stadio, il ’Tonino D’Angelo’, salutando il San Nicola di Bari dove la squadra di Altamura era stata ospite sin qui. In campionato la squadra pugliese, biancorossa proprio come il, nelle 18 gare del girone d’andata ha messo insieme 23 punti e occupa il 12esimo posto. Più vicinozona playoff che a quella playout. Poi il cammino in coppa è stato praticamente perfetto. Al debutto un tris rifilatoTurris, poi al secondo turno un tris al Picerno e agli ottavi di finale la vittoria contro il Potenza, dopo i calci di rigore.