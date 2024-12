Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, stazione al setaccio: 30 agenti e militari per controllare la zona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 dicembre 2024 – Si è tenuta oggi, dalle 13 alle 19, l’operazione straordinaria di controllo del territorio definita ‘ad alto impatto’ – con una trentina ditra polizia di Stato, carabinieri e polizia locale – nellastorica die nelle sue aree limitrofe, da tempo sotto la lente d’ingrandimento delle istiuzioni a causa dell’allarme degrado. L’iniziativa, pianificata dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, era finalizzata al contrasto generale delle attività illecite e alla prevenzione dei reati sia all’interno che all’esterno della. “Il presidio nella, all’interno, in prossimità dei binari e in particolare attorno a piazzale Marconi, è una richiesta che cittadini hanno fatto per lungo tempo, un’esigenza che finalmente sta prendendo forma – dicono i residenti della–.