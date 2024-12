PARISI | In continua evoluzione

Leggi su Funweek.it

Da Salerno a Londra fino a Las Vegas, dove apriranno i live di Anyma al The Sphere il prossimo 30 dicembre: il viaggio dei– il duo musicale elettronico composto dai fratelli Marco e Giampaolo– sembra appena iniziato ed è già ricco di posti e sensazioni spettacolari. Lo dimostra l’ultimo singolo RAIN (con Clementine Douglas) che, a loro dire, segna l’inizio di una nuova parentesi: un progetto che porta finalmente il nome. Eppure, nel cv dei due fratelli già spiccano nomi come quelli di Ed Sheeran, Black Eyed Peas e Clementino, oltre a Fred Again che è valso loro anche un Grammy come produttori dell’album Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022).«RAIN è speciale. – ci dicono subito – Ci siamo trasferiti in Inghilterra e abbiamo iniziato a conoscere persone nell’industria.